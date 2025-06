Futuro Lobotka dalla Spagna insistono | la destinazione a sorpresa

Il futuro di Stanislav Lobotka si fa intrigante, con un club spagnolo pronto a fare la sua mossa. Mentre il Napoli punta a rafforzarsi, le uscite potrebbero rivelarsi cruciali per bilanciare il mercato. Il presidente De Laurentiis sa che ogni scelta è fondamentale: mantenere l'equilibrio tra innesti e cessioni sarà la chiave per rimanere competitivi. Riuscirà il Napoli a creare una squadra ancor più ambiziosa? La risposta potrebbe sorprendere!

La dirigenza azzurra è a lavoro anche sulle uscite: lo slovacco potrebbe partire, un club di Liga pronto a chiudere Il Napoli ha iniziato a costruire il futuro. Per restare al vertice, il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso interventi mirati sul mercato e una squadra all’altezza di ambizioni sempre più alte. Ma mentre in entrata si lavora con energia, in uscita cominciano a muoversi ombre pesanti. Non c’è solo il futuro incerto di Anguissa a preoccupare, perché ora anche Stanislav Lobotka potrebbe rientrare in quei nomi pronti a fare le valigie. Lobotka, l’Atletico Madrid spinge: Simeone prova a convincerlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Lobotka, dalla Spagna insistono: la destinazione a sorpresa

Leggi anche Lobotka: “Scudetto? Ancora non ho realizzato”, poi l’annuncio sul futuro - Stanislav Lobotka, rientrato dal trionfante Scudetto con il Napoli, riflette sulla sua incredibile stagione e sul futuro.

