Futuro Inzaghi Fahd bin Nafel è in viaggio verso Milano Gazzetta

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo, tra il richiamo dell'Inter e l'affascinante proposta dell'Al-Hilal. Mentre il presidente Fahd bin Nafel atterra a Milano, si intensifica il dibattito sul destino dei grandi allenatori in un calcio sempre più globale. Sarà un momento cruciale per capire se il tecnico rimarrà a guidare i nerazzurri o seguirà le opportunità che sorgono nei mercati esteri. Non perdere questo capitolo decisivo!

È incorso la riunione tra il tecnico Simone Inzaghi e l ‘Inter per capire quale sarà il futuro del tecnico, se proseguirà sulla panchina nerazzurra o si lascerà attirare dalle sirene arabe dell’Al-Hilal. La Gazzetta dello Sport riporta: “L’aereo di Fahd bin Nafel, presidente dell’Al-Hilal, è attualmente in viaggio da Parigi verso Milano. Chiaramente l’obiettivo è quello di incontrare Simone Inzaghi, ma non solo: si punta pure a convincere Theo Hernandez dopo il primo “no” del milanista. Il direttore sportivo nerazzurro è uscito dalla sede intorno alle 13.45 per andare a pranzo e non è ancora rientrato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Futuro Inzaghi, Fahd bin Nafel è in viaggio verso Milano (Gazzetta)

