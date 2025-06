Futuro della Civitanovese | due strade possibili tra Cosmo srl e Mauro Profili

La Civitanovese è alla svolta! Due strade si delineano per il futuro del club: da un lato l'offerta di Cosmo srl, che promette una solida partnership; dall'altro, il progetto di Mauro Profili, intriso di ambizioni. In un’epoca in cui il calcio locale cerca nuove identità e sostenibilità, quale strada porterà i colori rossoblù verso il successo? La scelta che verrà fatta potrebbe cambiare il volto del club per gli anni a venire.

Giorni di dubbi, riflessioni, interrogativi e ipotesi varie nell’ambiente legato alla Civitanovese. Ma, al momento due sole strade percorribili sul futuro rossoblù. Della prima, se ne parla ormai da due settimane: si tratta dell’offerta economica messa in piedi dall’impresa di costruzioni " Cosmo srl " come azienda socio fondatrice di " Unyon Consorzio stabile Scarl ". Questi imprenditori sono gli autori di una lettera di manifestazione di interesse che risale inizi della passata settimana, con l’operazione sponsorizzata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e che, se fosse portata a termine, vedrebbe Michele Paolucci come nuovo direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futuro della Civitanovese: due strade possibili tra Cosmo srl e Mauro Profili

Leggi anche Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi - La Civitanovese è costretta a ripartire dall'Eccellenza dopo la sconfitta 2-1 nel playout contro il Notaresco.

