Furto in stile ' Vogue' all' aeroporto di Fiumicino due ladri arrestati | così rubavano bagagli di lusso

Furto in grande stile all'aeroporto di Fiumicino: due ladri sono stati arrestati mentre rubavano bagagli di lusso, diventando protagonisti di un autentico "drama" da passerella. Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso: il furto di beni di valore nei luoghi affollati. La Polizia ha recuperato il bottino, restituendo ai legittimi proprietari ciò che era loro. Una vittoria per la sicurezza e un monito per i viaggiatori

