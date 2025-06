Furto in spiaggia ladro inseguito da ex calciatori della Vis | video

Un furto in spiaggia diventa un inseguimento da film! A Pesaro, il ladro non ha avuto scampo grazie all'astuzia di un gruppo di ex calciatori della Vis, che hanno messo in campo le loro abilità anche al di fuori del terreno di gioco. Mentre i ragazzi si divertivano a calcio/tennis, le telecamere hanno immortalato l'azione. Questo episodio ricorda quanto sia cruciale la vigilanza nelle località turistiche, soprattutto d'estate!

Pesaro: ai bagni Cira, in viale Trieste, i ragazzi si accorgono del ladro mentre giocano a calciotennis. Tutto ripreso dalle telecamere . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto in spiaggia, ladro inseguito da ex calciatori della Vis: video

