Furto in casa di Fabian Ruiz durante i festeggiamenti per la Champions | ladri colti in flagrante

Mentre il PSG festeggiava la conquista della Champions, la casa di Fabian Ruiz è diventata teatro di un furto sorprendente. Due ladri, sorpresa finale, sono stati colti in flagrante e arrestati dalla polizia. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: l'incremento dei furti durante eventi pubblici. Un avvertimento per i vip e non solo: la sicurezza deve sempre essere una priorità, anche nei momenti di festa!

Mentre Fabian Ruiz stava festeggiando la vittoria della Champions con il PSG due ladri hanno fatto irruzione nella sua casa di Parigi: la polizia ha arrestato due minorenni mentre erano ancora nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato - ...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

