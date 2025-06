Furti in città Paissan Confesercenti | Intervenga lo Stato con pene e strumenti adeguati

Trento sotto attacco: furti e spaccate gettano ombre sulla sicurezza cittadina. Confesercenti lancia un appello accorato allo Stato, invocando pene severissime e strumenti adeguati per contrastare questo fenomeno in crescita. In un'epoca in cui la sicurezza è diventata una priorità per tanti, il disagio della comunità riporta alla luce il bisogno di protezione e fiducia. È tempo che le istituzioni agiscano!

“Le raffiche di furti e spaccate che hanno colpito Trento nelle ultime ore confermano purtroppo una tendenza sempre più allarmante. Più aumentano i casi, più è evidente — e comprensibile — il senso di disagio e frustrazione che vivono cittadini e imprenditori, spesso lasciati soli ad affrontare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Furti in città, Paissan (Confesercenti): "Intervenga lo Stato con pene e strumenti adeguati"

