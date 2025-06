Furti all’aeroporto di Fiumicino | ladri beccati con un bottino di lusso

Furti all’aeroporto di Fiumicino: un fenomeno che si inserisce in un contesto sempre più preoccupante di criminalità itinerante. I ladri, beccati con un bottino da sogno, ci ricordano quanto sia fondamentale rimanere vigili nei luoghi affollati. Con l’aumento dei viaggi post-pandemia, anche i rischi sono tornati a crescere. Non lasciare che il tuo viaggio si trasformi in un incubo: controlla sempre i tuoi bagagli!

Fiumicino, 3 giugno 2025 – Si confondevano tra i viaggiatori in partenza all’aeroporto di Fiumicino, ma la loro meta era a portata di mano tra le rotelle in transito nel più grande hub della Capitale. I due ladri del “bagaglio dei sogni” sono un cittadino francese di ventisette anni ed un algerino di ventuno. Il loro transfert per l’aeroporto è stato stoppato dagli agenti del Commissariato Torpignattara, che li hanno arrestati ritenendoli gravemente indiziati dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito. È accaduto lo scorso weekend, quando la loro passeggiata alla ricerca della fortuna tra i terminal dello scalo aeroportuale si è conclusa con la conquista di un bottino di lusso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

