Fuoco memoria e ragù | il Novecento raccontato Bruno Damini

Nel suo ultimo romanzo, Bruno Damini ci porta in un viaggio avvincente nel Novecento italiano, dove il ragù diventa simbolo di resistenza e memoria. Tra la polvere da sparo e le risate della commedia all’italiana, il cibo si trasforma in un potente rifugio emotivo. Un racconto che non solo nutre il corpo, ma anche l'anima, invitandoci a riflettere su come la storia plasmi le nostre tradizioni culinarie. Immergiti in questa narrazione che scalda

C’è un luogo dove il profumo del ragù incontra la polvere da sparo, dove la commedia all’italiana si specchia nella tragedia della guerra, dove la cucina si fa campo di battaglia e rifugio dell’anima. È questo il mondo evocato da Bruno Damini nel suo nuovo romanzo Il primo a prendere fuoco fu. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Fuoco, memoria e ragù: il Novecento raccontato Bruno Damini

