Fumo sulla Milano-Meda per incendio capanno attrezzi a Paderno Dugnano

Un incendio di un capanno attrezzi a Paderno Dugnano ha provocato una nube di fumo visibile sulla Milano-Meda, creando disagi al traffico. Questo episodio mette in luce un problema sempre più attuale: la gestione del verde urbano e i rischi connessi. Con l’aumento delle temperature e la siccità , è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza degli spazi verdi. La prevenzione dei roghi deve diventare una priorità per tutti!

Fumo sulla Milano-Meda per l’incendio di un capanno per gli attrezzi e sterpaglie in un orto privato a Paderno Dugnano. Sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per domare l’incendio che si è sviluppato questo pomeriggio a Paderno, in fondo alla via Pietro Nenni di Cormano, all’interno di un’area . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Leggi anche Incendio a Milano, colonna di fumo in via Luciano: camion in fiamme, soccorso il conducente - Un incendio ha colpito Milano nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, provocando una colonna di fumo visibile in via Luciano, nella zona di Garegnano.

Segui queste discussioni sui social

Torna la giornata contro la lotta al #fumo e con il supporto del Centro cardiologico Monzino andiamo a vedere perché le e-cig - le sigarette elettroniche - non sono affatto innocue come si pensa #benessereesalute #greenplanner it/2025/05/3… Leggi la discussione

Secondo l'ISS, quasi il 40% degli adolescenti fa uso di sigarette elettroniche, che hanno annullato il trend in discesa che si vedeva nei fumatori adulti#Acquisti #Fumo #Iss #Stilidivita it/fumo-i-nuovi-prodotti-hanno-annullato-il-trend-in… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fumo sulla Milano-Meda per incendio capanno attrezzi a Paderno Dugnano

Secondo ilnotiziario.net: Fumo sulla Milano-Meda per l’incendio di un capanno per gli attrezzi e sterpaglie in un orto privato a Paderno Dugnano. Sono intervenuti due mezzi dei ...

Incendio in ditta a Cesano Maderno, fumo visibile sulla Milano-Meda

Lo riporta ilnotiziario.net: Incendio in una ditta a Cesano Maderno, poco prima delle 13, fumo visibile dalla superstrada Milano-Meda. Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a Cesano Maderno in via Donghi. Si ...

Fumo e paura in Brianza. A fuoco un capannone. Soccorsi tre lavoratori

Scrive msn.com: Il fumo si è levato visibile a chilometri di distanza, chi transitava dalla Milano-Meda lo ha visto preccupato. Un grosso incendio ha tenuto impegnati per ore ieri pomeriggio i vigili del fuoco ...