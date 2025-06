Fumo dall' intercapedine del palazzo intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura a Sampierdarena: fumo denso dall'intercapedine di un palazzo ha allertato i vigili del fuoco, protagonisti di un intervento tempestivo. In un'epoca in cui la sicurezza degli edifici è al centro dell'attenzione, questo episodio ci ricorda l'importanza della manutenzione e dei controlli. Nessuna grave conseguenza per fortuna, ma un campanello d'allarme per tutti noi: conoscere il nostro ambiente è fondamentale per prevenire situazioni critiche.

Intervento dei vigili del fuoco a causa di fumo uscito dall'intercapedine di un palazzo a Sampierdarena. Un paio d'ore di paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza in via Eridania, all'incrocio con via Pieragostini, dove alcuni cittadini alle 7,30 hanno notato una grande quantitĂ di fumo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fumo dall'intercapedine del palazzo, intervento dei vigili del fuoco

