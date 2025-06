Fu denunciato dalla sua ex i due si danno appuntamento in stazione | in manette

Un incontro tra ex che si trasforma in dramma: un 20enne di Ferrara, denunciato per aggressione dalla sua ex di Vicenza, si presenta in stazione, ma stavolta è in manette. Questo episodio non è solo una storia personale, ma riflette un trend preoccupante di violenza giovanile nelle relazioni. È fondamentale parlarne e sensibilizzare i ragazzi sul rispetto e la comunicazione. La prevenzione parte da qui!

Dopo la denuncia, l’arresto. All’inizio del mese di maggio, un 20enne residente a Ferrara era stato denunciato da una coetanea, residente in provincia di Vicenza, con cui lo stesso aveva iniziato una relazione sentimentale. La decisione della giovane era scaturita dopo un’aggressione perpetrata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Fu denunciato dalla sua ex, i due si danno appuntamento in stazione: in manette

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una ex paziente di Giovanni Sgroi, arrestato per violenza sessuale: Lo denunciai nel 2010, ma fui lasciata sola; La rissa per strada a causa dell'ex: 27enne prima aggredisce il rivale e poi gli ruba il cellulare. Denunciato; Il prof universitario e il complotto per incastrare il compagno dell'ex moglie: il ruolo del consigliere comunale e il racconto choc in aula. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Una ex paziente di Giovanni Sgroi, arrestato per violenza sessuale: “Lo denunciai nel 2010, ma fui lasciata sola”

Secondo fanpage.it: Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona) è stato arrestato nei giorni scorsi perché accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro ...

Pubblica i video hot insieme alla sua ex, denunciato dall’Arma per revenge porn: denunciato un 41enne di Fermo

Da corriereadriatico.it: È invece scattato l’arresto per un italiano di 55anni, già in precedenza denunciato dai carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio, per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex ...

Fu arrestato nel 2019. Ma era libero di uccidere ex e fidanzata

Riporta ilgiornale.it: Era già stato arrestato nel 2019, dopo la denuncia della ex compagna ... l'uomo che ieri ha ucciso due donne, la sua ex e l'attuale fidanzata, prima di suicidarsi. Una vita scandita da un ...