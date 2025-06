Fu denunciato dalla sua ex i due si danno appuntamento in stazione | in manette

Un appuntamento in stazione che si trasforma in un dramma. La storia di un 20enne di Ferrara, arrestato dopo una denuncia della sua ex, mette in luce l'emergente tema della violenza giovanile. Sempre più frequenti sono i casi di aggressioni tra giovani: un fenomeno inquietante che richiede attenzione. Ciò che colpisce è che, dietro a relazioni apparentemente normali, possono nascondersi tensioni devastanti. Una riflessione necessaria per tutti noi.

Dopo la denuncia, l'arresto. All'inizio del mese di maggio, un 20enne residente a Ferrara era stato denunciato da una coetanea, residente in provincia di Vicenza, con cui lo stesso aveva iniziato una relazione sentimentale. La decisione della giovane era scaturita dopo un'aggressione perpetrata.

Fu denunciato dalla sua ex, i due si danno appuntamento in stazione: in manette - Un incontro tra ex che si trasforma in dramma: un 20enne di Ferrara, denunciato per aggressione dalla sua ex di Vicenza, si presenta in stazione, ma stavolta è in manette.

