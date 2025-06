Frosinone SPICCIO – Il Festival del Cortometraggio Essenziale e Fulmineo

Frosinone si prepara a vivere “Spiccio”, il festival del cortometraggio che ridefinisce il concetto di cinema essenziale. In un’epoca in cui l’attenzione è merce rara, queste storie brevi sapranno catturare il pubblico in pochi istanti. Un richiamo al potere della narrazione immediata, dove ogni fotogramma conta. Scopri come il cinema può emozionare in modo fulmineo e lasciarti senza parole!

Frosinone torna a respirare Cinema con l'arrivo di "Spiccio", il festival dedicato all'universo del cortometraggio. Non un semplice evento ma un'esperienza culturale che celebra l'immediatezza, l'autenticità e l'efficacia narrativa delle storie brevi, capaci di emozionare e sorprendere nel giro.

