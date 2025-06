Frosinone festa dei Santi Patroni Ormisda e Silverio con Max Giusti

Il 20 giugno, Frosinone si anima per la festa dei Santi Patroni Ormisda e Silverio, un evento che unisce tradizione e comunità. Con Max Giusti come ospite speciale, la celebrazione promette divertimento e spiritualità. La Santa Messa in Piazza Turriziani darà il via a una processione che rafforza il legame tra passato e presente. Un'opportunità imperdibile per vivere il calore della cultura ciociara e riscoprire le radici di una comunità in festa!

Torna il 20 giugno il tradizionale appuntamento imperdibile per gli abitanti del capoluogo ciociaro con i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Ormisda e Silverio. Programma -ore 19.00 la Santa Messa in Piazza Norberto Turriziani presieduta da S.E. il Vescovo, a seguire la processione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, festa dei Santi Patroni Ormisda e Silverio con Max Giusti

79° Anniversario Festa della Repubblica: ecco chi riceverà le onorificenze al Merito a Frosinone - Il 2 Giugno si avvicina, e con esso il 79° anniversario della Repubblica Italiana! A Frosinone, la cerimonia in Piazza della Libertà non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche l'occasione per riconoscere chi ha contribuito al bene della comunità.

