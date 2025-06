Frenata per Jonathan David | Conte rimette in discussione il colpo a costo zero

Frenata sorprendente per Jonathan David: il talentuoso attaccante del Lille, che era ad un passo dalla Serie A, ora vede il suo trasferimento in discussione. Con Conte al timone, la strategia del "colpo a costo zero" potrebbe subire una battuta d'arresto. In un mercato sempre più competitivo, la scelta dell'allenatore potrebbe rivelarsi cruciale. Chi sarà il prossimo a brillare nel campionato italiano? Non perdere di vista questa intrigante situazione!

Jonathan David, in scadenza con il Lille, sembrava a un passo dal Napoli.

Napoli, frenata per David: Conte vota per Bonny e vuole Chiesa a ogni costo

Si legge su calciomercato.com: Antonio Conte ha ripreso il timone delle operazioni sul mercato del Napoli. Nelle ultime riunioni con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis il tecnico salentino.

IL MATTINO - Napoli, frenata nella trattativa per David, ci sarebbe la mano di Conte

Secondo napolimagazine.com: Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe "calato il gelo" per l'interesse del Napoli per Jonathan David. Dietro la frenata per la trattativa per portare in azzurro lo svincolato del Lille ci sar ...

Napoli, frenata per David: Conte ha fatto il nome di un altro attaccante. Ecco chi

Scrive msn.com: Il futuro sembra ancora assieme quello tra il Napoli e Antonio Conte. Per questo motivo si inizia già a pensare alla squadra della prossima stagione. C’è bisogno di una serie di colpi, tra cui uno in ...