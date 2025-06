Freegento Music Festival 2025 | magia d’estate a Frigento

Freegento Music Festival 2025: prepara i sensi per un viaggio unico! Il 21 giugno, il solstizio d'estate porterà la magia nel cuore di Frigento, dove musica e natura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Questo festival non è solo un evento: è l’emblema di un trend crescente che celebra la cultura all'aperto. Scopri la bellezza della musica immerso in un paesaggio da sogno e lasciati trasportare dalle emozioni!