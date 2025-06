Frecciarossa Milano-Centola | al via i collegamenti tra il Nord e il Cilento

Dal 20 giugno 2025, il Cilento si avvicina al Nord Italia grazie ai nuovi collegamenti Frecciarossa da Milano a Centola. Un'opportunità imperdibile per i turisti che vogliono scoprire le bellezze di questa terra ricca di storia e natura. Con frequenze nei weekend, il viaggio diventa accessibile e comodo. Immaginate di gustare una mozzarella di bufala fresca dopo un viaggio ad alta velocità : un connubio perfetto tra efficienza e tradizione!

Dal 20 giugno 2025 e per tutta l'estate, anche la stazione di Centola – località San Severino sarà servita dal treno Frecciarossa, collegando il Cilento con il Nord Italia. Il nuovo servizio Frecciarossa prevede fermate a Centola – San Severino nei giorni di venerdì, sabato e domenica. La tratta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Frecciarossa Milano-Centola: al via i collegamenti tra il Nord e il Cilento

