Frattesi via dall’Inter? Non solo la Juve | la rivale fa sul serio per il centrocampista Novità in vista della prossima stagione

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più incerto, con la Juventus in pole position ma non sola nella corsa. Anche il Napoli sta puntando gli occhi sul talento nerazzurro, assecondando un trend di mercato che evidenzia l'importanza dei giovani centrocampisti. In un calcio che premia la freschezza, Frattesi potrebbe diventare il nuovo fulcro delle squadre di vertice. Chi lo affiancherà nella prossima stagione? La suspense è alle stelle!

Frattesi via dall'Inter? Non solo la Juve: le ultime novità sul futuro del centrocampista nerazzurro. Cosa filtra. In attesa di Kevin De Bruyne, per il quale sono confermate le visite mediche, il Napoli sta pensando a nuovi nomi per il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, Davide Frattesi rimane sempre la prima scelta. Il centrocampista dell' Inter, accostato anche al calciomercato Juve nelle scorse settimane, potrebbe rappresentare un'occasione in uscita dal club nerazzurro. I bianconeri sono avvisati sul nome di Frattesi.

Leggi anche Frattesi abbandona la compagine Inter? Quelle chiamate dall’estero possono influenzare il mercato nerazzurro - Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, con interessi dall’estero che rischiano di influenzare il mercato nerazzurro.

