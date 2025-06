Frattesi ora per il Napoli è più complicata | cosa lo allontana dall’azzurro

La ricerca di Davide Frattesi da parte del Napoli si complica: l'ombra di Antonio Conte crea un clima di incertezza nel mercato azzurro. Con la voglia di rinforzare la squadra, la competizione per il centrocampista si fa serrata e i suoi punti di forza attirano attenzioni da più parti. Riuscirà il Napoli a spuntarla su questo talento emergente? Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della stagione!

L'affare Frattesi rischia di complicarsi in casa Napoli, la notizia giunta fuori da poco può mettere in salita la pista di mercato. La permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha scatenato negli azzurri una voglia frenetica di compiere degli acquisti mirati. Sul taccuino di Giovanni Manna è presente Davide Frattesi, di proprietà dell'Inter. Il classe '99 è arrivato ad un punto di non ritorno in nerazzurro e chiede un maggiore spazio, cosa non ricevuta durante questi anni, nonostante un ottimo rendimento sul terreno di gioco quando chiamato in causa. Napoli, ora Frattesi si complica: c'entra Inzaghi.