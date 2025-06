Frattesi Napoli è lui la prima scelta per Conte a centrocampo! Il suo futuro dipende da… Inzaghi!

Davide Frattesi è il nome caldo del mercato e la sua possibile approdo al Napoli sta infiammando gli animi. La scelta di Conte potrebbe dipendere da Inzaghi: un intreccio che evidenzia le incertezze di una Serie A sempre più competitiva. Con squadre pronte a investire su giovani talenti, Frattesi rappresenta l'asse strategico per il futuro. Come si muoverà il Napoli? Non perdere di vista questa affascinante scacchiera!

Frattesi Napoli, è lui la prima scelta per Conte a centrocampo! Il suo futuro dipende da. Inzaghi! Ecco la situazione. Davide Frattesi rimane un pallino nella mente del Napoli. I dirigenti partenopei avevano provato già a gennaio a regalarlo a Conte, andando a bussare al mercato Inter cercando di approfittare di alcune frizioni che parevano esserci tra il giocatore e l'allenatore Simone Inzaghi (soprattutto per via dello scarso minutaggio concesso durante la prima parte della stagione). Alla fine l'Inter ha alzato il muro e ha fatto di tutto per far rimanere il centrocampista fino al termine della stagione.

Leggi anche Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza - Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti.

