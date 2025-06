Frattesi è il campione che nel Napoli mette tutti d’accordo | pronti 40 milioni Repubblica

Frattesi, il nuovo astro del calcio, è pronto a brillare sotto la maglia del Napoli. Con un'offerta di 40 milioni, il club partenopeo dimostra di voler puntare su un talento capace di incantare i tifosi e riscrivere le pagine della storia. In un mercato frenetico, la ricerca di giovani promesse diventa sempre più cruciale. Frattesi rappresenta non solo un acquisto, ma anche una visione per il futuro. Resterà a Napoli?

Frattesi, fortissimamente Frattesi. Sembra questo l’imperativo categorico di questo periodo di calciomercato. Il Napoli cerca un calciatore con le sue caratteristiche, vuole lui e secondo Repubblica sarebbe pronto a sborsare quaranta milioni di euro. Mica bruscolini. Scrive Pasquale Tina: È il campione che mette tutti d’accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo, Giovanni Manna. Perché il mondo Napoli vuole fortemente Davide Frattesi come rinforzo per il centrocampo. È in cima alla lista dei‘ desideri di mercato e il club azzurro è pronto a tentare l’Inter con una maxi offerta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Frattesi è il campione che nel Napoli mette tutti d’accordo: pronti 40 milioni (Repubblica)

