Fratellini investiti alla fermata del tram a Mestre erano da soli | sono gravi

Due fratellini di 7 e 8 anni, investiti a Mestre mentre tornavano dalla scuola, ci pongono di fronte a una questione cruciale: la sicurezza dei più piccoli nel trasporto pubblico. In un'epoca in cui l'autonomia infantile è sempre più incoraggiata, questo tragico incidente riaccende il dibattito su come proteggere i nostri bambini negli spostamenti quotidiani. Le loro condizioni sono gravi, ma la speranza è che possano presto tornare a casa dalla loro mamma.

Sono molto gravi le condizioni di due fratelli di origine cinese, di 7 e 8 anni, investiti ieri a Mestre da un furgone, poco dopo essere scesi dalla fermata del tram. I bambini viaggiavano da soli sul mezzo pubblico, ed erano scesi alla fermata Sansovino di Viale San Marco per raggiungere la mamma, che lavora in un bar lì vicino. Pare che i due fratelli stessero per attraversare sulle strisce pedonali,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fratellini investiti alla fermata del tram a Mestre, erano da soli: sono gravi

Leggi anche Fratellini di 7 e 8 anni scendono dal tram e vengono investiti mentre attraversano a Mestre: gravissimi - Un drammatico incidente a Mestre ha coinvolto due giovanissimi fratelli, investiti mentre attraversavano la strada.

