Fratellini di 7 e 8 anni scendono dal tram e vengono investiti mentre attraversano a Mestre | gravissimi

Un drammatico incidente a Mestre ha coinvolto due giovanissimi fratelli, investiti mentre attraversavano la strada. La loro quotidianità , fatta di passeggiate e mezzi pubblici da soli, mette in luce un tema cruciale: la sicurezza stradale per i più piccoli. Mentre ci chiediamo come prevenire simili tragedie, è fondamentale riflettere sull’importanza di educare i bambini al rispetto delle regole e alle insidie del traffico urbano. Un appello a tutti noi!

L'incidente a Mestre mentre i due piccoli, che erano soliti camminare in strada e prendere i mezzi pubblici da soli, stavano scendendo dal tram per raggiungere il negozio della madre proprio di fronte. Un furgone in sorpasso li ha investiti in pieno. Il più grave è il piccolo, operato d'urgenza e ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

