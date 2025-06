Fratelli Vanzina | faida familiare in atto

Una faida familiare scuote il mondo del cinema italiano: gli eredi di Carlo ed Enrico Vanzina, icone della commedia all'italiana, si trovano al centro di un acceso contenzioso. Mentre Enrico continua a portare avanti la tradizione cinematografica, la controversia sull'eredità di Carlo ricorda quanto siano fragili i legami familiari, anche tra i giganti dello spettacolo. Un conflitto che riflette la complessità delle relazioni in un'industria che ha fatto sognare intere gener

I due fratelli hanno fatto la storia del cinema italiano. Carlo ed Enrico Vanzina sono due dei principali interpreti degli ultimi anni del cinema italiano. Carlo, il più giovane, è venuto a mancare nel 2018 mentre Enrico lavora e ha 76 anni. Nonostante la scomparsa di uno dei due ancora oggi ci sono problemi per l'eredità . La terza moglie di Carlo, Elisabetta Melidoni è in causa con Enrico che l'ha accusata di averlo calunniato: per il caso è stata chiesta l'archiviazione ma Vanzina si è opposto. Non finisce qui, sempre i due erano alle prese con un'altra faida legale conclusa in questi giorni.

