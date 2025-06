Frassinetti | Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie

L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi. Ma il Governo ha bocciato l'introduzione dell'educazione sessuo-affettiva: un'opportunità persa di affrontare tematiche cruciali per le nuove generazioni. In un'epoca in cui il benessere emotivo è al centro del dibattito pubblico, è tempo di riflettere su come preparare i giovani a relazioni più sane e inclusive.

Il Governo ha espresso parere contrario a un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle inserito nel decreto PNRR che proponeva l'introduzione dell'educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

