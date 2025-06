Franco Farneti torna al Sasso Marconi | obiettivo salvezza in Serie D

Franco Farneti torna a casa, pronto a riscrivere la storia del Sasso Marconi. Con l'obiettivo salvezza in Serie D, il suo arrivo offre una nuova speranza ai tifosi gialloblù. In un contesto sportivo sempre più competitivo, la scelta di un allenatore locale come Farneti potrebbe rivelarsi decisiva. Sarà interessante vedere come la sua esperienza saprà trasformare la squadra e affrontare le sfide che si prospettano. La passione non basta, ora serve risultati!

La notizia era nell'aria, ma da ieri pomeriggio è diventata ufficiale: Franco Farneti (nella foto) è il nuovo allenatore del Sasso Marconi. Il tecnico bolognese, alla terza avventura della carriera sulla panchina gialloblù, è chiamato a sostituire il predecessore Ivan Pedrelli (in procinto di passare al Lentigione) e a cercare di salvare la squadra nel prossimo e difficile campionato di serie D. "Il fatto che il Sasso mi abbia chiamato per la terza volta a guidare la squadra rappresenta per me un grandissimo motivo di orgoglio – sottolinea Farneti che, nella seconda metà dello scorso campionato, ha guidato il Medicina Fossatone in Eccellenza –: se la società ha deciso questo significa che sono riuscito a lasciare un buon ricordo.

