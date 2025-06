Francigena firmato il bilancio 2024 Angiani | Ha fruttato 374mila euro per le casse del Comune

Un bilancio da 374mila euro per il comune: la Francigena si conferma un asset strategico! La sindaca Chiara Frontini e l’assessora al bilancio Elena Angiani svelano un quadro economico brillante, riflettendo l’importanza del turismo sostenibile e delle opportunità che offre. In un’epoca in cui il turismo esperienziale è in crescita, questo risultato sottolinea come il passato possa alimentare il futuro. Scopri perché investire nel patrimonio culturale è essenziale per le nostre comunità!

Approvato il bilancio 2024 della Francigna. A firmare il documento, come da regolamento, è stata la sindaca Chiara Frontini e l'assessora al bilancio Elena Angiani entra nei particolari del quadro economico della partecipata, defindolo "un bilancio che restituisce l’immagine di una società che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Francigena, firmato il bilancio 2024. Angiani: "Ha fruttato 374mila euro per le casse del Comune"

