Francia applausi per giocatori Psg in Nazionale Thuram osserva… – Video

Un momento di celebrazione che unisce il calcio francese: Didier Deschamps rende omaggio ai suoi campioni del PSG dopo la straordinaria vittoria in Champions League. L'atmosfera durante l'applauso è elettrica, con i Bleus pronti a portare quel successo anche nella prossima avventura internazionale. Un segnale forte di unità e orgoglio nazionale, mentre il talento del calcio francese continua a brillare sulla scena mondiale. Scopri come questo trionfo può influenzare le dinamiche della Nazionale!

(Adnkronos) – Il ct della Francia, Didier Deschamps, nel ritiro della Nazionale rende omaggio ai giocatori del Psg, reduci dal trionfo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League. Tutta la rosa dei Bleus è riunita attorno al tavolo e Deschamps, in piedi alle spalle di Ousmane Dembele, fa partire l'applauso ai nuovi campioni.

