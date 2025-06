Franchini è secondo di conserva al Due Valli CRZ

Luca Franchini si aggiudica il secondo posto al Rally Due Valli, un evento che non è solo una corsa, ma un crocevia di emozioni e strategie nel panorama del rally italiano. Questo successo non soltanto alimenta le sue ambizioni, ma segna anche un trend crescente per New Star 3, che si sta affermando tra i protagonisti del motorsport. La doppia faccia della medaglia? La determinazione di un team in continua ascesa!