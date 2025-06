Francesco Montanari di Maschi Veri si sposa il luogo e la data delle nozze con la psicologa Federica Sorino

Francesco Montanari, il volto di "Maschi Veri", sta per dire il fatidico "sì" alla psicologa Federica Sorino! Dopo quattro anni d'amore iniziati con un appuntamento al buio, la coppia ha scelto di coronare il loro sogno. Questo matrimonio non è solo un lieto evento privato, ma rappresenta un trend crescente: l'unione tra cultura e benessere psicologico. Scopri come questi valori si intrecciano nella storia d'amore di Montanari!

Francesco Montanari si sposa. L'attore, di recente protagonista della serie Netflix Maschi Veri, convolerà presto a nozze con la compagna Federica Sorino, psicologa di professione. Il primo incontro durante un appuntamento al buio 4 anni fa. L'annuncio in un'intervista a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Fanpage.it

