Francesco Montanari annuncia il matrimonio con Federica Sorino | Mi sposo a 40 anni

Francesco Montanari, l'icona del piccolo schermo italiano, ha deciso di dire "sì" all'amore a 40 anni. Con un matrimonio in vista con Federica Sorino, Montanari dimostra che la vita è un continuo viaggio di emozioni e scoperte, proprio come i suoi personaggi. In un'epoca in cui il concetto di amore e impegno evolve, la sua scelta risuona come un richiamo al valore delle relazioni autentiche. Scopri come l'amore può sorprendere anche i più acclam

Francesco Montanari è uno degli attori più apprezzati del panorama nazionale: conosciuto dal grande pubblico per aver vestito i panni del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale, è attualmente protagonista su Netflix con Maschi veri. Ma, tra un progetto e l’altro, non trascura l’amore: in una recente intervista ha infatti annunciato che convolerà presto a nozze con la fidanzata Federica Sorino. Francesco Montanari e Federica Sorino si sposano. Estremamente riservato quando si tratta del suo privato, Francesco Montanari si è concesso una piccola eccezione: in una recente intervista a Vanity Fair, infatti, l’attore romano ha parlato della sua storia d’amore con Federica Sorino, annunciando anche di essere in procinto di convolare a nozze con la sua storica fidanzata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesco Montanari annuncia il matrimonio con Federica Sorino: “Mi sposo a 40 anni”

