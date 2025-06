Francesco Cavestri | il 4 giugno in concerto per Piani per l’estate a Calderara di Reno Bo

Il 4 giugno, la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno si trasformerà in un palcoscenico unico per Francesco Cavestri, che festeggia il suo ventiduesimo compleanno con “IKI – Bellezza Ispiratrice”. Un concerto che mescola jazz, hip hop ed elettronica, in un'esperienza sensoriale che abbraccia anche le arti visive. Un evento imperdibile, in linea con la rinascita culturale che anima l'estate italiana! Non perdere l'occasione di essere parte di

Francesco Cavestri, in occasione della rassegna “Piani per l’estate” presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno (Bo) presenterà, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, “IKI – Bellezza Ispiratrice”, un live tra jazz, hip hop, elettronica e arti visive interattive. Ingresso libero e gratuito. Il giovane pianista e compositore bolognese Francesco Cavestri (classe 2003) presenta il suo progetto “IKI – Bellezza Ispiratrice”, un viaggio attraverso le sue composizioni musicali che uniscono il jazz, l’hip hop e la musica elettronica. Il progetto unisce suoni e immagini, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva grazie all’incontro di diverse forme d’arte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco Cavestri: il 4 giugno in concerto per “Piani per l’estate” a Calderara di Reno (Bo)

Leggi anche Francesco Cavestri doppio live per Piano City Milano 2025 - Francesco Cavestri, giovane pianista e producer, torna protagonista a Piano City Milano 2025 (23-25 maggio) con due live imperdibili.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesco Cavestri in trio apre domani la rassegna ’Piani per l’estate’

Scrive msn.com: Quattro appuntamenti musicali, quattro realtà creative diverse che si esibiranno alla Casa della Cultura Italo Calvino (via Roma 29, ore 21.15) di Calderara di Reno nella rassegna ’ Piani per l’estate ...

Francesco Cavestri

Segnala rockit.it: Francesco Cavestri (classe 2003), pianista, compositore e divulgatore. Studia pianoforte dall’età di 4 anni e si laurea a pieni voti a 20 anni in pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna. Negli USA ...

Francesco Cavestri, il Calafiori del jazz torna a casa: due concerti sotto le stelle

Lo riporta bologna.repubblica.it: Nello strettissimo viatico che porta a diventare musicisti professionisti, il bolognese Francesco Cavestri ha scelto ... con due appuntamenti: il 26 giugno suonerà alle 20.30 per la seconda ...