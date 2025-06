Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato dopo Todaro | si tratta di un cantante svelato il nome

Francesca Tocca non smette di sorprendere! Dopo la rottura con Raimondo Todaro, la ballerina di Amici ha trovato un nuovo amore: un cantante misterioso. In un periodo in cui le relazioni si rivelano piĂą complesse che mai, la sua storia promette di attirare l'attenzione del pubblico e dei fan. Curiosi di sapere chi sia il fortunato? Scopriremo insieme come il mondo della musica e della danza si intrecciano in questo nuovo capitolo della sua vita!

Francesca Tocca torna al centro dell’attenzione, e stavolta non per le sue esibizioni sul palco. Dopo la fine della relazione con Raimondo Todaro, padre di sua figlia Jasmine e collega nel mondo della danza, la ballerina di Amici sembrerebbe avere un nuovo interesse sentimentale. Le voci, sempre piĂą insistenti, parlano di una frequentazione con un nome inaspettato: si tratterebbe infatti di un rapper noto tanto per il suo talento musicale quanto per le vicende giudiziarie che lo hanno spesso portato sulle prime pagine. A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, alias l’ Investigatore Social, da sempre attento alle dinamiche sentimentali dei volti noti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato dopo Todaro: si tratta di un cantante, svelato il nome

Leggi anche Uomini e Donne anticipazioni, Francesca Tocca di nuovo in studio: il motivo - Nella registrazione del 12 maggio 2025 di Uomini e Donne, Francesca è tornata in studio, accendendo nuovamente la curiosità del pubblico.

Cosa riportano altre fonti

Francesca Tocca ha un flirt con un noto rapper, il nome infiamma i social

Lo riporta mondotv24.it: Francesca Tocca ha un nuovo flirt in corso? Lui è un rapper e i due si frequenterebbero dopo un concerto a Roma.

“Avvistati insieme” Chi è il nuovo amore di Francesca Tocca

Da bigodino.it: Francesca Tocca, dopo la separazione da Raimondo Todaro, è al centro di gossip per un presunto flirt con il rapper Baby Gang. Scopri di più sulla loro rel ...

Francesca Tocca e Baby Gang fidanzati?/ Pizzicati insieme ad un concerto ma tutto tace

Segnala ilsussidiario.net: Secondo un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica, Francesca Tocca avrebbe cominciato a frequentare un giovane musicista di origine marocchina, Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang. Il musicista ...