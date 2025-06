Francesca Dall' Oglio smentisce il ritrovamento del corpo del fratello a Raqqa

Francesca Dall'Oglio rompe il silenzio e smentisce le voci sul presunto ritrovamento del corpo del fratello a Raqqa. In un'epoca in cui le fake news dilagano, la sua testimonianza è un richiamo alla verità e alla dignità dei dati. Un aspetto interessante? La confusione tra realtà e finzione continua a influenzare la narrazione mediatica, rendendo fondamentale il discernimento tra fatti e speculazioni. La ricerca della verità è più attuale che mai.

"In questi anni ci sono state spesso fake news, questa per me non è una notizia vera". Così Francesca Dall'Oglio, sorella di Padre Dall'Oglio, a Rainews 24, riguardo al presunto ritrovamento del corpo del fratello in una fossa comune a Raqqa in Siria. "Si parla di un corpo con abiti religiosi ma mio fratello aveva abiti civili", ha aggiunto Francesca Dall'Oglio. Francesca Dall'Oglio ha fatto riferimento anche a uno sceicco ex Isis che avrebbe riferito che il corpo di padre dall'Oglio "sarebbe stato sepolto in una sorta di maneggio a Raqqa ma non in una fossa comune". Inoltre, ha aggiunto, "mi hanno ripetutamente detto "che non c'è stata nessuna spedizione per ritrovare il corpo di mio fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net