Frana su strada Filante partiti i lavori Frontini | La proprietà non ha rispettato l' ordinanza

La strada Filante torna a vivere! Dopo una lunga attesa, finalmente sono partiti i lavori per ripristinare la viabilità, segno di un’amministrazione che non perde tempo. La sindaca Chiara Frontini ha dimostrato come la sinergia tra pubblico e privato possa vincere le sfide infrastrutturali. Questo caso solleva una questione fondamentale: quanto è importante il rispetto delle ordinanze? Scopri come la comunità si mobilita per il benessere collettivo!

Iniziati i lavori su strada Filante, chiusa da tempo per una frana che ha reso impossibile il transito veicolare. Ad annunciarlo è la sindaca Chiara Frontini: "Cinque giorni lavorativi dopo l'ordinanza di ripristino, senza che il privato abbia ottemperato, eccoci a lavoro. Detto, fatto". La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Frana su strada Filante, partiti i lavori. Frontini: "La proprietà non ha rispettato l'ordinanza"

Leggi anche Siena: frana sulla tangenziale ovest, strada chiusa in direzione Grosseto-Arezzo - A causa di un movimento franoso, la Statale 674 'Tangenziale ovest di Siena' sarà chiusa in direzione Grosseto a partire dalle ore 18:00 di stasera, 12 maggio 2025.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Strada chiusa a Clauzetto. Partiti i lavori

rainews.it scrive: A Clauzetto è cominciato un nuovo periodo di disagi a causa della frana che incombe sulla ex strada provinciale 22. Dalle 7 del mattino la strada - principale via di accesso al paese - è infatti ...

Frana sulla Provinciale, disagi: a Pisciotta strada chiusa

Come scrive ilmattino.it: Una frana si è verificata ieri sera a Pisciotta in località Armo: sulla carreggiata sono caduti enormi massi e fango. Sul posto i tecnici comunali. La strada è stata chiusa in attesa degli ...

Maltempo, frana a Ne interrompe la strada, riaperta comunale di Bargone chiusa per frana

Riporta genova.repubblica.it: Nella tarda mattinata di oggi un’ampia frana ha invaso la strada comunale che collega le località di Nascio e Cassagna, nel comune di Ne, interrompendo la viabilità. Sono già state avviate le ...