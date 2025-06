Frana di Boccassuolo | la situazione resta critica si lavora giorno e notte per evitare l’emergenza il Video

La frana di Boccassuolo non è solo un’emergenza locale, ma un campanello d’allarme per la fragilità del nostro territorio. I lavori incessanti per contenere la situazione evidenziano l'importanza della prevenzione e della gestione del rischio idrogeologico. Mentre si cercano soluzioni, resta alta l’attenzione su come eventi simili possano influenzare le vite di chi abita in zone vulnerabili. Ogni momento conta: scopri cosa sta accadendo!

La frana di Boccassuolo continua a preoccupare autorità e residenti. A fare il punto della situazione è il presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano, Fabio Braglia, che conferma come il movimento del terreno sia ancora attivo e imprevedibile: "Purtroppo la frana continua a.

Leggi anche Frana di Boccassuolo, il rischio di una diga naturale sul torrente Dragone - Modena, 13 maggio 2025 – La frana di Boccassuolo desta preoccupazione per il possibile formarsi di una diga naturale sul torrente Dragone.

