FOTO Reperti archeologici sequestrati nel Sannio oggi la restituzione alla collettività

Oggi è un giorno di festa per la cultura sannita: 398 reperti archeologici tornano a casa! Questi tesori, recuperati grazie a un'importante operazione a Castelpagano, rappresentano un legame prezioso con il nostro passato. La restituzione non è solo un gesto simbolico, ma un passo verso la valorizzazione del patrimonio storico locale. Presto potranno essere ammirati da tutti, risvegliando l'interesse per la storia e la identità di un territorio ricco di storie.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata importante per il patrimonio storico e archeologico sannita che ha “riabbracciato” tra i suoi averi 398 reperti restituiti alla collettività e che saranno quanto prima esposti al pubblico. Il corposo materiale è stato rinvenuto nel corso di una operazione a Castelpagano che ha permesso il recupero di pezzi importantissimi risalenti ad un periodo che va dall’ottavo secolo a.c. fino all’età imperiale romana. Tra i tanti reperti provenienti da Lazio, Campania e Puglia mostrati questa mattina al Centro Operativo delle Soprintendenza di Benevento al viale degli Atlanti, si segnalano un raro elmo di bronzo apulo-corinzio, vasi attici, vasi italioti, pendenti in bronzo, lucerne e monete romane che erano custodite in una cassa di proprietà di un privato, oggetto di indagini non inerenti il possesso di beni del patrimonio artistico e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Reperti archeologici sequestrati nel Sannio, oggi la “restituzione” alla collettività

Leggi anche Scavi clandestini con metal detector: sette denunciati, recuperati oltre 1.800 reperti archeologici - Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila per scavi clandestini con metal detector, che hanno portato al recupero di oltre 1.

Bolzano, recuperati 8 reperti etruschi e villanoviani: erano in una soffitta e provenivano da scavi clandestini nel LazioI dettagli su @storieearcheostorie#archeologia #reperti #tombaroli #etruschi #villanoviani #carabinieri #carabinieriTP… Leggi la discussione

