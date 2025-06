FOTO | Maggiolata | trionfa via dell’Amore Così il gran finale 2025

La Maggiolata Lucignanese ha chiuso in bellezza la sua 86ª edizione, con una Piazza delle Logge stracolma di colori e allegria. Una celebrazione che va oltre il folklore, rispecchiando un crescente ritorno alle tradizioni locali in un'epoca di digitalizzazione. I petali sparsi sono un simbolo di gioia e comunità, testimoniando come le radici culturali possano ancora fiorire nel cuore della modernità. Un finale che profuma di vita e di futuro!

Si è chiusa in una Piazza delle Logge gremita fino all’inverosimile e dove ancora non si era spenta l'eco della "battaglia dei fiori", con petali sparsi a testimoniare la gioiosa tradizione, l’86ª edizione della Maggiolata Lucignanese, uno degli appuntamenti folkloristici più attesi della Toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - FOTO | Maggiolata: trionfa via dell’Amore. Così il gran finale 2025

Leggi anche Maggiolata Lucignanese: trionfa Via dell'Amore, vince un'intera comunità - La Maggiolata Lucignanese si conferma un evento da non perdere! Con il Grifo d'Oro a Via dell'Amore, l'intera comunità dimostra che l'unione fa la forza.

Approfondimenti da altre fonti

FOTO | Maggiolata: trionfa via dell’Amore. Così il gran finale 2025

Secondo arezzonotizie.it: A tarda sera il verdetto che chiude un’edizione da record: tripudio in Piazza delle Logge per l’assegnazione del Grifo d’Oro al rione giallo-rosso. Svelato il tema della prossima edizione: le Olimpiad ...

Maggiolata Lucignanese: trionfa Via dell’Amore, vince un’intera comunità

Lo riporta www3.saturnonotizie.it: Si è chiusa in una Piazza delle Logge gremita fino all’inverosimile e dove ancora non si era spenta l'eco della "battaglia dei fiori", con petali sparsi a testi ...

FOTO | Maggiolata Lucignanese: così la prima uscita

Secondo arezzonotizie.it: Oltre 7.000 spettatori per la prima sfilata: raddoppiati gli ingressi rispetto allo scorso anno. Un tripudio di fiori, colori, cultura e partecipazione ...