Foto intime in cambio della ricarica | 70enne a processo per adescamento di minore

Un caso inquietante di adescamento evidenzia una problematica sempre più preoccupante: la sicurezza dei minori nel nostro quotidiano. Un uomo di 70 anni, che si qualificava come "nonno vigile", ha sfruttato la sua posizione per avvicinare una ragazzina, offrendo in cambio foto intime. Questo episodio non solo mette in luce i pericoli presenti anche nei contesti più innocenti, ma invita a riflettere su quanto sia fondamentale educare e proteggere i più giovani.

Sarebbe stata adescata alla fermata dell'autobus da un anziano che svolgeva le funzioni di "nonno vigile". E' cominciato oggi 3 giugno il processo a un 70enne, residente nel Quartier del Piave, accusato di adescamento di minore. La vittima è una ragazzina che al tempo dei fatti, che sarebbero. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Foto "intime" in cambio della ricarica: 70enne a processo per adescamento di minore

