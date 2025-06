FOTO | Esporre il cinema | in mostra le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen

Scopri la magia del cinema attraverso l'obiettivo di Marja-Leena Hukkanen! La mostra "Dietro la scena, dentro il set dell’umano" presso Casa Masaccio non è solo un'esposizione; è un viaggio emozionante nel mondo di Aki Kaurismäki. Con immagini che rivelano l'intimità e la vulnerabilità degli attori, questa esperienza mette in luce il potere della fotografia come arte narrativa. Non perdere l'occasione di esplorare la bellezza dietro le quinte!

Nell'ambito del programma Esporre il Cinema, arrivato alla sua quinta edizione, Casa Masaccio Centro per l'Arte Contemporanea presenta Dietro la scena, dentro il set dell'umano: Marja-Leena Hukkanen – Aki Kaurismäki. La mostra è stata inaugurata sabato 17 maggio e resterà visitabile fino al 27.

Leggi anche “Esporre il cinema”: per la prima volta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, storica collaboratrice di Aki Kaurismäki - Arezzo ospita per la prima volta in Italia “Dietro la scena, dentro il set dell’umano”, una mostra dedicata alle fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, storica collaboratrice di Aki Kaurismäki.

