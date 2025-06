Forzano la saracinesca del ristorante e rubano il contenitore delle mance con 200 euro

Una brutta sorpresa per i lavoratori di un ristorante genovese: 200 euro, frutto delle mance, sono stati rubati da due malintenzionati. Questo episodio non è solo un furto, ma un segnale inquietante di come la crisi economica stia spingendo alcuni a comportamenti disperati. Un tema attuale che ci invita a riflettere sul valore del lavoro e sulla solidarietà in un momento storico così delicato. Come possiamo proteggere il nostro tessuto sociale?

Si sono intrufolati nel ristorante chiuso e hanno rubato le monete del contenitore delle mance: 200 euro, destinati ai lavoratori, che si sono divisi poco prima di essere fermati dalla polizia. È successo la scorsa notte, quando la polizia di Stato ha denunciato un 39enne e un 30enne, genovesi.

