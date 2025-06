Forza Italia a de Pascale | Stop rapporti con Israele così si alimenta altro odio

La decisione del presidente della Regione, Michele de Pascale, di interrompere i rapporti con Israele solleva un polverone che va oltre la politica locale. In un'epoca in cui il dialogo interculturale è fondamentale, questa scelta rischia di alimentare divisioni e rancori. Rimane cruciale riflettere sull'importanza della cultura ebraica nella nostra storia: una comunità che ha arricchito il nostro patrimonio per secoli. È tempo di costruire ponti, non muri.

"La scelta del presidente della Regione, Michele de Pascale di interrompere i rapporti con Israele non solo è priva di efficacia, ma rischia di alimentare ulteriori polemiche e odio. Per la nostra città, che da millenni vive impregnata nella cultura ebraica, si tratta di una presa di posizione inaccettabile". È una replica dura quella che arriva dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Fornasini, che fa sue le parole della deputata Rosaria Tassinari. "Chi oggi organizza manifestazioni sul conflitto in Medio Oriente, come quella prevista per il 7 giugno a Roma, non offre soluzioni concrete ma sfrutta una tragedia umana per meri fini politici - sostiene l’assessore ferrarese -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia a de Pascale: "Stop rapporti con Israele, così si alimenta altro odio"

