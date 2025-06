Forti temporali e rischio grandine | allerta meteo in Lombardia Ecco dove e quando | la mappa

Attenzione, Lombardia! A partire da domani, forti temporali e rischio grandine stanno per colpire il nostro territorio. Questo evento meteorologico non è solo una bizzarria estiva, ma un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Preparati a vivere una giornata di tempesta: consulta la mappa per capire dove e quando colpirà . Rimanere informati può fare la differenza!

Milano, 3 giugno 2025 –  Forti temporali e rischio grandine in Lombardia. Il veloce transito di una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo centrale determinerĂ , dalla giornata di domani, mercoledì 4 luglio, una fase perturbata sul Nord-Ovest, c olpendo i settori Centro-Settentrionali della Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal mattino di domani, mercoledì 4 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco sulla regione, in particolare sulle aree alpine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forti temporali e rischio grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quando: la mappa

