Formigine i sacchetti della raccolta differenziata si ritirano alle isole ecologiche

necessità dei cittadini di Formigine. Con il ritiro dei sacchetti presso le isole ecologiche, si promuove un impegno collettivo verso una gestione sostenibile dei rifiuti. Questo passo non solo semplifica la vita ai cittadini, ma si inserisce in un trend crescente di attenzione alla sostenibilità ambientale che attraversa l'Italia. Un gesto semplice, ma fondamentale per un futuro più verde e responsabile!

Da oggi, martedì 3 giugno, i cittadini formiginesi possono ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata durante tutti gli orari di apertura delle stazioni ecologiche del territorio. Una novità importante, che rende il servizio più flessibile e accessibile, rispondendo concretamente alle.

