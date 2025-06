Foresta di Giazza | la Scarpetta di Venere

Scopri la magia della Foresta di Giazza con un trekking unico in Lessinia Orientale! In questo percorso, la vera star sarà la "scarpetta di Venere", un fiore raro e affascinante che attira appassionati e fotografi da ogni angolo. Non perdere l’occasione di immergerti nella bellezza della natura e di connetterti con un trend sempre più diffuso: il riscoprire il nostro territorio attraverso esperienze sostenibili e autentiche. Preparati a rimanere incantato!

