Foresta amazzonica a Bagnaia è uno schifo | la segnalazione di una lettrice | VIDEO

La denuncia di una lettrice su Bagnaia scuote le coscienze: la scarsa manutenzione di un'area pubblica trasforma un angolo di bellezza in un vero e proprio "caos verde". Mentre le città italiane si impegnano per rendere gli spazi urbani sempre più vivibili, questo episodio mette in luce un problema che affligge molte comunità. L'attenzione ambientale non deve fermarsi ai grandi progetti, ma abbracciare anche i piccoli dettagli quotidiani. Chi si farà carico di restitu

Sono arrivata domenica primo giugno a Bagnaia. Abito a Brescia ma ho casa in via Zuccari ed ecco cosa ho visto: la foresta amazzonica. La zona vicino al crocifisso è invasa dall'erba, alta come il cestino: la panchina non si vede e non si può neanche passare. Sporcizia dappertutto, "complimenti". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Foresta amazzonica a Bagnaia, è uno schifo": la segnalazione di una lettrice | VIDEO

Leggi anche "Piove davanti alla scuola e la strada diventa come la foresta amazzonica..." - Piove davanti alla scuola Di Gregorio a Partanna Mondello, trasformando la strada in una palude. Ogni alluvione porta alla luce un lago artificiale, alimentato da una sorgente in viale Venere.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Foresta amazzonica a Bagnaia, è uno schifo: la segnalazione di una lettrice | VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché la Foresta Amazzonica è più importante di quanto pensiamo, e come salvarla

Da fanpage.it: La siccità che colpisce la Foresta Amazzonica in questi mesi è diventata un’emergenza, e ci mostra come il polmone verde del pianeta sia sempre più fragile di fronte ai cambiamenti climatici ...

WWF, nuovo allarme per la foresta Amazzonica

msn.com scrive: Il WWF lancia un nuovo allarme per la foresta Amazzonica. Gli attuali flussi di distruzione se continuati potrebbero inficiare definitivamente le condizioni climatiche per la sussistenza della ...

Aiuto, la foresta amazzonica rischia di scomparire prima di quanto crediamo

Si legge su esquire.com: La foresta Amazzonica detiene il 10% della biodiversità del pianeta e inoltre aiuta a stabilizzare il clima globale immagazzinando una quantità immensa di anidride carbonica. Nonostante questo ...