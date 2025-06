Fontivegge ci riprova Musica e mercatini per rilanciare il quartiere

Fontivegge si prepara a riscoprire la sua anima vibrante! Con l'approvazione della delibera 238, il quartiere torna al centro della scena con eventi musicali e mercatini. Un'iniziativa che non solo punta a valorizzare piazza del Bacio, ma anche a trasformare una zona difficile in un polo di attrazione. In un'epoca in cui la riqualificazione urbana è fondamentale, Fontivegge dimostra che la cultura può essere la chiave per rinascere. Non perdere questa rivoluzione!

Un'estate di eventi per riaccendere la luce su uno dei luoghi più critici della città . È quanto prevede la delibera 238 approvata dalla Giunta comunale nell'ultima seduta, che detta le linee guida per la valorizzazione di piazza del Bacio e delle zone limitrofe nel quartiere di Fontivegge, da anni sotto i riflettori per questioni legate alla sicurezza e al degrado urbano. La zona, come riconosce la stessa amministrazione, "è da sempre teatro di problemi legati alla microcriminalità e a un diffuso senso di insicurezza percepita, nonostante il lavoro delle forze dell'ordine. Ma ora l'obiettivo è chiaro: trasformare piazza del Bacio da luogo marginale a spazio di aggregazione, cultura e socialità .

