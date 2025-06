Fondazione Spadolini-Comune di Firenze incontro e nuove sinergie

Il 3 giugno 2025, Firenze si illumina di nuove sinergie! La commissione cultura, guidata da Marco Burgassi, ha esplorato la Fondazione Spadolini, un tesoro della città che celebra l’arte e il pensiero. Questo incontro non è solo una visita, ma un passo verso un futuro culturale condiviso. Scopriremo come valorizzare le radici storiche per ispirare nuove generazioni. Non perdere l'occasione di essere parte di questa rinascita culturale!

Firenze, 3 giugno 2025 – Un incontro per far conoscere ancora di più un luogo importante di Firenze e parlare di prospettive future. La commissione cultura del Comune di Firenze, presieduta da Marco Burgassi, ha visitato gli spazi della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, nella sede che fu la casa di Giovanni Spadolini a Pian dei Giullari a Firenze. Tra i presidenti anche l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini e, naturalmente, il presidente della Fondazione Spadolini, il professor Cosimo Ceccuti. La biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, con questo orario: 9.

Leggi anche Firenze, alla Fondazione Spadolini il seminario 'La giustizia tra passato e presente' - Firenze, 17 maggio 2025 – Presso la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia si è svolto il seminario “La giustizia dei costituenti e la giustizia oggi”.

