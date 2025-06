Fondazione Cannavaro Ferrara 20 anni di cuore e impegno con il progetto I fuoriclasse di Napoli

Il 4 giugno, il Beach Club Labelon di Bacoli ospiterà il “Fcf Summer Charity 2025”, un evento che celebra 20 anni di impegno della Fondazione Cannavaro Ferrara. Un'iniziativa che non solo raccoglie fondi, ma rappresenta anche un esempio di come lo sport possa trasformare la comunità. In un periodo in cui la solidarietà è più importante che mai, partecipare significa contribuire a costruire un futuro migliore per Napoli e i suoi giovani. Non mancare!

Mercoledì 4 giugno l’atteso “Fcf summer charity 2025” per la raccolta fondi al Beach Club Labelon di Bacoli. Da due decenni, la Fondazione Cannavaro Ferrara è un faro di speranza e un motore di cambiamento per la città di Napoli. Nata nel 2005 dalla visione e dalla passione dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro insieme a Ciro e Vincenzo Ferrara, la Fondazione si appresta a celebrare vent’anni di ininterrotta attività e di profondo impegno sociale. Questo importante anniversario è l’occasione per ribadire con ancora più forza la missione della Fcf: sostenere i giovani e le famiglie in difficoltà, offrendo loro opportunità concrete di crescita e riscatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

